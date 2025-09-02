Продажи новых авто в России упали на 25%

В августе текущего года падение составило 21%

Фото: Артем Дергунов

Продажи новых транспортных средств в России за январь — август 2025 года сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК, опирающейся на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

Согласно данным Минпромторга, рынок новых транспортных средств, включающий легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовые автомобили до трех лет, за восемь месяцев 2025 года составил 877,6 тыс. единиц против 1,2 млн единиц за тот же период 2024 года.

При этом продажи новых автомобилей, произведенных в России, сократились на 6% и составили 483,3 тыс. единиц против 516 167 единиц в январе — августе 2024 года.

В августе 2025 года продажи новых транспортных средств, по данным Минпромторга, составили 135,5 тысячи единиц.

В России около 53 млн легковых автомобилей. За 10 лет их число выросло на 8,7 миллиона.



Рената Валеева