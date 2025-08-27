За десять лет в России количество легковых автомобилей возросло почти на 9 миллионов

Сейчас в стране насчитывается 53 млн «легковушек»

Фото: Роман Хасаев

В России около 53 млн легковых автомобилей. За десять лет их число выросло на 8,7 млн, сообщает «РИА Новости».

На 2024 год в стране находилось более 52,9 млн легковых машин, свыше 49,5 млн из них — в собственности граждан. Стоит отметить, что нет данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Количество машин растёт ежегодно. В 2023 году было 51,5 млн легковых автомобилей, в 2022 — 50,6 миллиона.

Елизавета Пуншева