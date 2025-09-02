Глава финкомитета ГД Аксаков ожидает понижения ключевой ставки на 1%
По мнению главы финансового комитета Госдумы, 12 сентября Центробанк объявит о снижении ключевой ставки с 18% до 17%, но не более
Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил о возможном снижении ключевой ставки Банка России. По его словам, на заседании 12 сентября регулятор может уменьшить ставку с 18% до 17% годовых. Таким мнением Аксаков поделился в своем телеграм-канале.
— Снижение будет аккуратным и вряд ли более чем на один процентный пункт. Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, — отметил парламентарий.
Глава финкомитета также добавил, что некоторые категории товаров подорожали. В связи с этим ЦБ будет внимательно следить за тем, как эти изменения отразятся на уровне инфляции и как население оценивает перспективы дальнейшего повышения цен.
Так же, как и ранее Анатолий Попов, Аксаков отметил возможность понижения процентной ставки до 15% к концу года.
— Считаю, что при сохранении текущих макроэкономических тенденций к концу года ключевая ставка может опуститься до 15%, — подытожил он.
Ранее зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов поделился прогнозом, что 12 сентября Банк России может снизить ставку на 2%, до 16%, а к концу года до 15%.
