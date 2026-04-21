Татарстан занял пятое место по объему ипотечного кредитования в марте 2026 года

Объем выдачи таких кредитов вырос на 23% относительно февраля

В марте 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигло 78,6 тыс. (в 2025‑м — 57,8 тыс.), а относительно февраля показатель увеличился на 16% (в феврале — 67,9 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в ОКБ.

Объем выдачи таких кредитов в марте вырос на 23% относительно февраля он составил 322,2 млрд рублей (в феврале — 261,8 млрд), а в годовом выражении увеличился на 26% (в 2025 году — 255 млрд).

Среди регионов по объему ипотечного кредитования в марте выделилась пятерка лидеров. В нее вошли:

Москва — 6,34 тыс. кредитов на 41,9 млрд;

Московская область — 4,7 тыс. кредитов на 25,8 млрд;

Санкт‑Петербург — 3,8 тыс. кредитов на 19,3 млрд;

Свердловская область — 3,1 тыс. кредитов на 10,9 млрд;

Татарстан — 2,5 тыс. кредитов на 10,1 млрд.

Средний размер ссуды на покупку жилья в марте вырос почти на 250 тыс. рублей по сравнению с февралем и достиг 4,1 млн рублей. При этом ипотека на новостройки в среднем составляла 5,8 млн, а на вторичное жилье — 3,3 млн. В феврале средний размер ипотечного кредита был 3,9 млн рублей: 5,7 млн — на новостройки и 3,16 млн — на вторичку. В марте 2025 года показатель равнялся 4,4 млн рублей (5,6 млн для первичного жилья и 3,4 млн — для вторичного).

Также отмечается рост среднего срока ипотеки: в марте он увеличился на 8 месяцев относительно февраля и составил 245 месяцев (в феврале — 237). В марте 2025 года средний срок ипотечного кредитования был выше — 267 месяцев (320 месяцев на покупку новостройки и 247 месяцев — вторичного жилья).

Доля нового жилья в общем объеме ипотечных сделок в марте поднялась до 28% от количества и 41% от объема кредитов (вторичное жилье заняло 72% и 59% соответственно). В феврале на новостройки приходилось 27% от общего количества и 40% от объема ипотечного кредитования, а в марте 2025 года доля первичного жилья была значительно выше: 53% от количества и 66% от объема (вторичка — 47% и 34% соответственно).

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что рост популярности ипотечных кредитов в России свидетельствует об увеличении доходов населения.

Рената Валеева