Марат Ахметов обратил внимание на стагнацию закупочных цен на зерно

Экономика сельхозотрасли сегодня требует детального анализа, подчеркнул он

Фото: Алексей Вангаев

На протяжении пяти лет закупочные цены на зерно остаются на прежнем уровне, в отличие от инфляции, которая растет. Об этом в беседе с журналистами сообщил и. о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов после заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Йошкар-Оле.

— Несмотря на явные успехи, в целом экономика сельского хозяйства непростая. Если бы у нас не было 1 млн тонн масленичных культур, а в целом под растениеводством занято 3 млн гектаров земли в Татарстане, все это могло бы оказаться убыточным. На протяжении пяти лет закупочные цены на зерно остаются на прежнем уровне, в отличие от инфляции, которая имеет тенденцию к росту, — сказал он.

По его мнению, в целом экономика сельхозотрасли сегодня требует детального анализа. Товаропроизводителям нужна стабильность, определенность и предсказуемость, без резких скачков цен и условий, обратил внимание Ахметов.

— Развитие АПК — это не только обеспечение продовольственной безопасности, но и улучшение качества жизни на селе. Татарстан принимает активное участие в госпрограмме комплексного развития сельских территорий. В прошлом году общий объем финансирования по этой программе составил 4,1 млрд рублей. Построено 5,6 тыс. кв. метров жилья, 75 семей стали новоселами, построены молодежный центр, школа, детсад, сосудистый центр, многофункциональный центр, проложены 18,3 км коммунальных сетей, отремонтирован Дом культуры, приведены в нормативное состояние 25 км автомобильных дорог к 9 объектам, благоустроено 68 объектов в 20 районах. В этом году данная работа будет продолжена более масштабно, объем средств составит свыше 10,6 млрд рублей, — добавил Ахметов.

Никита Егоров