Большинство жителей Казани кладут премию на вклад в банке

При этом 2% опрошенных инвестировали премию

Большинство жителей Казани (38%) кладут годовую премию на банковский вклад, тем самым формируя финансовую подушку. Таковы результаты опроса сервиса «Яндекс».

При этом треть казанцев (31%) потратили премию на крупные покупки. Так, 24% опрошенных приобрели на полученный «бонус» подарки, каждый пятый (20%) отложил на путешествия и отдых, а 19% респондентов направили «надбавку» на повседневные расходы.

Для большинства жителей Казани премия является способом пополнить личный финансовый резерв. Порядка 55% респондентов сообщили, что сохраняют как минимум половину бонуса: 16% делят сумму поровну между тратами и сбережениями, 32% откладывают больше половины, еще 7% сохраняют почти всю выплату.

При этом инвестиционный сценарий остается скорее предметом интереса, чем массовой практикой. Около 2% опрошенных сообщили, что действительно инвестировали премию. Еще 42% рассматривали такой вариант, но в итоге отказались от него. Это показывает, что интерес к дополнительной доходности у аудитории есть, но на практике жители города чаще выбирают более понятные и привычные инструменты, подчеркнули исследователи.

В целом по России большинство граждан откладывают большую часть годовой премии: семь из десяти россиян (69%) сообщили, что сохраняют как минимум половину премии, но только 8% откладывают почти все. Самым частым способом потратить премию стали крупные покупки: такой вариант выбрал 31% респондентов. Каждый четвертый россиянин тратил на повседневные расходы, каждый пятый — на подарки и праздники, а еще 17% — на путешествия и отдых.

Никита Егоров