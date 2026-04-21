Индекс Мосбиржи вырос до 2757,7 пункта (+0,2%)

Днем индекс опускался ниже 2740 пунктов, но вечером протестировал сопротивление 2760 пунктов, не сумев закрепиться выше

Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью. Торги проходили в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе, сообщает Интерфакс.

Индекс Мосбиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2757,7 пункта (+0,2%). Днем индекс опускался ниже 2740 пунктов.

Индекс РТС по итогам торгов составил 1164,68 пункта (+1%).

Лидировали в росте акции «Московской биржи» (+2,3%), «Татнефти» (+1,6%), «Норникеля» (+1,6%), «ЛУКОЙЛа» (+1,4%).

Банк России установил на 22 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 74,5897 рубля.

Ариана Ранцева