Биткоин превысил $78,4 тыс. впервые с 3 февраля

12:00, 22.04.2026

За последние сутки он подорожал на 2,3%

Биткоин превысил $78,4 тыс. впервые с 3 февраля
Фото: Динар Фатыхов

Курс биткоина поднялся выше $78,4$ тыс. впервые с 3 февраля 2026 года. Это следует из данных криптобиржи Binance.

На 10:45 мск BTC торгуется около отметки $78$ тыс., за последние сутки он подорожал на 2,3%, за неделю — на 5,7%. К 11:37 биткоин опустился до $77,97$ тысячи.

Общая капитализация криптовалют за 24 часа выросла на 2%, до $2,61 трлн,объем торгов составил $145 млрд. Криптовалюта Ethereum (ETH) подорожала на 3% и колеблется около $2,38$ тыс.

Напомним, ущерб от незаконного майнинга в регионах России в 2025 году, по оценке «Россетей», составил 4,7 млрд рублей. Это больше, чем за последние пять лет вместе взятые, сообщил глава Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

Рената Валеева

