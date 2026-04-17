Инфляция в Татарстане превысила общероссийский уровень — 7,08%

Рост цен в Татарстане связывают с тем, что производители и поставщики переносили в стоимость товаров и услуг накопленные затраты

По данным ЦБ, в марте 2026 года инфляция в Татарстане составила 7,08% в годовом выражении, что выше показателей как по Приволжскому федеральному округу (6,67%), так и по России в целом (5,86%). Напомним, что инфляция в стране замедлилась до 0,6%.

Рост цен в марте в Татарстане связывают с тем, что производители и поставщики переносили в стоимость товаров и услуг накопленные затраты, за исключением сезонности.

За месяц потребительские цены в регионе выросли на 0,79%. Наибольший рост продемонстрировали цены на услуги — 1,77% за месяц и 12,33% за год. Среди отдельных категорий услуг особенно подорожали медицинские услуги (годовой рост 14,59%) и жилищно-коммунальные услуги (17,25%). Цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 0,30% (годовой показатель — 6,75%). Заметнее всего выросли цены на яйца, при этом за год они подорожали всего на 0,65%. В то же время оливковое масло продолжало дешеветь, снизившись за год на 16,82%.

Непродовольственные товары показали умеренный рост — 0,48% за месяц и 3,24% за год. Отмечено снижение цен на средства связи (падение за год составило 16,95%) и компьютеры (на 2,63%).

Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до целевого показателя в 4%.



Наталья Жирнова