Чистая прибыль банков России выросла на 14,2% за месяц

Динамику в ЦБ объяснили переоценкой долговых ценных бумаг

В России чистая прибыль банков по итогам марта 2026 года составила 448 млрд рублей. Это на 14,2% больше по сравнению с мартом того же года, следует из отчета Центробанка РФ.

— Чистая прибыль сектора в марте увеличилась до 448 млрд руб. (+56 млрд руб., +14% к февралю). Доходность на капитал в годовом выражении составила ~25% (~23% месяцем ранее), — говорится в документе.

Отмечается, что прибыль российских банков увеличилась за счет неосновных доходов финансовых организаций, которые выросли на 70% в месячном выражении, а именно до 202 млрд рублей. Такая динамика произошла преимущественно за счет переоценки долговых ценных бумаг.

— Переоценка возникла из-за падения доходностей ОФЗ со срочностью до 5 лет на фоне снижения КС в конце месяца (на 0,5 п. п., до 15%) и ожиданий рынка по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, — отметил регулятор.

Основная прибыль банков практически не изменилась (343 млрд рублей). По данным из отчета, банки больше заработали на ЧПД и ЧКД (+136 млрд рублей, +16%) из-за расширения бизнеса и роста транзакционной активности; в то же время они нарастили отчисления в резервы (+100 млрд рублей, +74%), главным образом в рознице.

Резервы по кредитам ЮЛ выросли незначительно (+10 млрд рублей, +17%) компании сохраняют запас финансовой прочности, что позволяет им обслуживать задолженность; кроме того, у банков выросли операционные расходы (+41 млрд рублей, +11%), в том числе на персонал (+13 млрд рублей, или +7%).

Совокупный финансовый результат сектора в марте составил 507 млрд рублей (+92 млрд относительно февраля), что выше прибыли благодаря признанию положительной переоценки долговых ценных бумаг в капитале (59 млрд рублей), пишут в отчете ЦБ.

