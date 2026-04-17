Индекс МосБиржи завершил пятницу ниже 2725 пунктов

Рынок акций РФ снизился на 0,6% на фоне падения нефтегазового сектора и отката цен на нефть

Российский рынок акций завершил пятничные торги снижением: индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов на фоне падения нефтегазового сектора вслед за снижением цен на нефть.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2723,94 пункта (-0,6%). В ходе сессии показатель поднимался до уровня около 2760 пунктов, но затем перешел к снижению. Индекс РТС также снизился на 0,6% и составил 1128,29 пункта.

Давление на рынок оказали акции нефтегазовых компаний после новостей о решении Ирана временно разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на период перемирия с Ливаном. Лидерами снижения стали акции «Роснефти» (-4,5%), «Татнефти» (-4,4%) и АФК «Система» (-2,7%). Рост показали бумаги МКБ (+4,1%), «Южуралзолота» (+4%) и ЦИАН (+3,6%).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 0,05%, тогда как индекс РТС вырос на 1,2% на фоне ослабления рубля к доллару.

Ариана Ранцева