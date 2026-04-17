Наличный оборот в России снизился на 3,4% в 2025 году

По данным Банка России, объем наличного денежного оборота в 2025 году составил 125,7 триллиона рублей и снизился на 3,4%, что связано с растущей популярностью безналичных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

За отчетный период в кассы и банкоматы банков поступило 61,2 триллиона рублей, а выдано — 64,5 триллиона рублей. При этом заметно сократились операции с наличными деньгами при оплате товаров и услуг. Их объем составил 6,7 триллиона рублей, что на 16% меньше показателей предыдущего года.

Наблюдается также снижение притока наличных средств на счета физических лиц — показатель уменьшился почти на 21%, достигнув 11,7 триллиона рублей. Примечательно, что объем операций по внесению и снятию наличных через банкоматы практически не изменился и составил 76,2 триллиона рублей, что превышает 60% всего наличного оборота страны.

Наибольшая доля наличных расчетов сохраняется в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Напомним, что ЦБ готовит меры по ограничению вывоза наличных и золота из страны.

Наталья Жирнова