Биткоин вырос более чем на 5%, Ethereum — свыше 6%

Криптовалюты подорожали на фоне роста рынка, BTC достиг $77,608 тыс., ETH — $2,438 тыс.

Стоимость крупнейших криптовалют — биткоина и Ethereum — выросла в ходе торгов, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:33 мск биткоин прибавлял 5,03% и находился на уровне $77,608 тыс. Ethereum рос на 6,06%, до $2,438 тысячи.

По данным CoinMarketCap на 17 апреля, капитализация всего крипторынка составляла $2,61 трлн. Из них $1,56 трлн (59,3%) приходится на биткоин и $295,126 млрд (11,2%) — на Ethereum.

Согласно Coinglass, за сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 192 тыс. трейдеров на сумму $760,76 млн. Из них $153,66 млн пришлось на длинные позиции и $607,96 млн — на короткие. Крупнейший ордер на ликвидацию за сутки зафиксирован на бирже Hyperliquid в паре BTC-USD на $15,75 миллиона.



Ариана Ранцева