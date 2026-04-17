Новости экономики

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Биткоин вырос более чем на 5%, Ethereum — свыше 6%

18:14, 17.04.2026

Криптовалюты подорожали на фоне роста рынка, BTC достиг $77,608 тыс., ETH — $2,438 тыс.

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Стоимость крупнейших криптовалют — биткоина и Ethereum — выросла в ходе торгов, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:33 мск биткоин прибавлял 5,03% и находился на уровне $77,608 тыс. Ethereum рос на 6,06%, до $2,438 тысячи.

По данным CoinMarketCap на 17 апреля, капитализация всего крипторынка составляла $2,61 трлн. Из них $1,56 трлн (59,3%) приходится на биткоин и $295,126 млрд (11,2%) — на Ethereum.

Согласно Coinglass, за сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 192 тыс. трейдеров на сумму $760,76 млн. Из них $153,66 млн пришлось на длинные позиции и $607,96 млн — на короткие. Крупнейший ордер на ликвидацию за сутки зафиксирован на бирже Hyperliquid в паре BTC-USD на $15,75 миллиона.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть578.5
  • Нижнекамскнефтехим73.85
  • Казаньоргсинтез64.1
  • КАМАЗ73.8
  • Нижнекамскшина36.5
  • Таттелеком0.741