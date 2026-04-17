Фьючерс на золото июнь 2026 на Comex поднимался выше $4 900

Фото: Реальное время

Фьючерс на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex впервые с 18 марта 2026 года поднимался выше $4 900 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 16:10 мск стоимость золота росла на 1,91% и достигала $4 900,2 за тройскую унцию. К 16:18 мск рост замедлился, и цена составляла $4 894,3 за унцию (+1,79%).

По данным на 31 марта 21:10 мск, цена золота выросла на 3,15% и достигла $4701,1 за тройскую унцию. К 21:25 мск рост замедлился до $4 694,9 за унцию (+3,01%).

Ариана Ранцева