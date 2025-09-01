Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 16% в сентябре

По прогнозу зампредседателя правления банка, к концу года показатель может опуститься до 15%

Фото: Максим Платонов

12 сентября Центробанк России может снизить ставку на 200 базисных пунктов — до 16%. К концу года показатель может опуститься до 15%. Такими прогнозами по ключевой ставке поделился в интервью РИА «Новости» зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Восточного экономического форума.

Аналитики SberCIB Investment Research поддерживают такой прогноз. По мнению экспертов, текущий уровень ставки в 18% остается достаточно высоким. Реальная ставка с учетом инфляции находится вблизи исторических максимумов.

Попов отметил признаки охлаждения экономики. Темпы роста кредитования и денежной массы с начала года оказались ниже средних показателей первого полугодия 2017–2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Это создает предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки, считают в Сбербанке.

25 июля 2025 года ЦБ снизил ключевую ставку до 18% годовых. Более чем за месяц до этого, в июне, ставка снизилась с рекордных 21 до 20%.



Наталья Жирнова