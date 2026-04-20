Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню платежной дисциплины заемщиков

Татарстан вошел в первую десятку регионов с наиболее низкой долей просроченной задолженности населения по банковским кредитам. Согласно данным исследования РИА «Новости», по состоянию на 1 марта 2026 года Татарстан наряду с Удмуртией, Нижегородской и Архангельской областями зафиксировал показатель просрочки в диапазоне 3,5–3,7%.

В целом по стране доля невыплаченных в срок кредитов в различных субъектах варьируется от 2,67 до 25,5%, при этом медианное значение доли просроченной задолженности составило 4,75% против 4,28% на 1 марта 2025 года.

Абсолютным лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%.



Как свидетельствуют результаты исследования, низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. В группу регионов с минимальными показателями просрочки также включены Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%).

На противоположном конце рейтинга самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии — 25,6%. По состоянию на 1 марта 2026 года прирост доли просрочки в этой республике увеличился более чем в два раза за двухлетний период.



Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Татарстане в марте 2026 года составила 86,2%, снизившись на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (87,5%).

