Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов
Рост индексов обеспечен бумагами нефтегазовых компаний на фоне новостей о конфронтации США и Ирана в Ормузском проливе
Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на фоне повышения цен на нефть после сообщений о новом витке конфронтации между США и Ираном, связанном с судоходством в Ормузском проливе. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2753,66 пункта (+1,1%), индекс РТС — 1152,97 пункта (+2,2%).
Лидерами роста среди blue chips стали акции ПАО «Южуралзолото» (+4,6%), «НОВАТЭКа» (+3,5%) и «Татнефти» (+3,3%). При этом снизились котировки НЛМК (-1,5%), «Северстали» (-1,2%) и АФК «Система» (-0,8%).
Курс доллара опустился до 75,237 рубля, что на 81,65 копейки ниже предыдущего значения.
