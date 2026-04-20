Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов

Рост индексов обеспечен бумагами нефтегазовых компаний на фоне новостей о конфронтации США и Ирана в Ормузском проливе

Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на фоне повышения цен на нефть после сообщений о новом витке конфронтации между США и Ираном, связанном с судоходством в Ормузском проливе. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2753,66 пункта (+1,1%), индекс РТС — 1152,97 пункта (+2,2%).

Лидерами роста среди blue chips стали акции ПАО «Южуралзолото» (+4,6%), «НОВАТЭКа» (+3,5%) и «Татнефти» (+3,3%). При этом снизились котировки НЛМК (-1,5%), «Северстали» (-1,2%) и АФК «Система» (-0,8%).

Курс доллара опустился до 75,237 рубля, что на 81,65 копейки ниже предыдущего значения.

Ариана Ранцева