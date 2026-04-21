Число опасных уязвимостей в банковских приложениях за два года выросло в 10 раз

Всего в ходе исследования было обнаружено 3,6 тыс. уязвимостей

Фото: Динар Фатыхов

Число уязвимостей высокого или критического характера в 90 самых популярных приложениях банковского сектора, микрозаймов и страхования за два года выросло в 10 раз. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании AppSec solutions.

Всего в ходе исследования было обнаружено 3 555 уязвимостей, из которых 2 006 носят высокий или критический характер. При этом в 2023 году было выявлено около 4,5 тыс. уязвимостей, но лишь 183 из них относились к опасным. В 2024 году специалисты зафиксировали 1 583 уязвимости, 569 из которых имели высокий или критический уровень опасности.

Руководитель отдела анализа защищенности мобильных приложений AppSec solutions Никита Пинаев пояснил изданию, что финансовые приложения лидируют среди остальных отраслей по количеству опасных уязвимостей. По его словам, это вызвано вшитой в код чувствительной информацией, что дает злоумышленникам возможность получить конфиденциальные данные.

Пинаев добавил «Ведомостям», что для обычных пользователей это опасно возможным похищением мошенниками личных данных или банковских реквизитов.

Рената Валеева