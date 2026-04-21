ЦБ снизил курс доллара до 74,59 рубля с 22 апреля

Курс евро понижен на 61,1 копейки до 87,7659 рубля, курс юаня — на 9,67 копейки до 10,9451 рубля

Фото: Татьяна Демина

Банк России установил на 22 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 74,5897 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Новый показатель на 64,73 копейки меньше предыдущего.

Официальный курс евро понижен на 61,1 копейки и составил 87,7659 рубля. Курс юаня снижен на 9,67 копейки до 10,9451 рубля.

Ариана Ранцева