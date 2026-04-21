Новости экономики

Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ снизил курс доллара до 74,59 рубля с 22 апреля

18:38, 21.04.2026

Курс евро понижен на 61,1 копейки до 87,7659 рубля, курс юаня — на 9,67 копейки до 10,9451 рубля

Фото: Татьяна Демина

Банк России установил на 22 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 74,5897 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Новый показатель на 64,73 копейки меньше предыдущего.

Официальный курс евро понижен на 61,1 копейки и составил 87,7659 рубля. Курс юаня снижен на 9,67 копейки до 10,9451 рубля.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть591.3
  • Нижнекамскнефтехим74.35
  • Казаньоргсинтез62.9
  • КАМАЗ71.7
  • Нижнекамскшина38.1
  • Таттелеком0.755