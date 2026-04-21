Чистая прибыль «Северстали» по МСФО снизилась в 370 раз за год

Компания решила не выплачивать дивиденды своим акционерам по итогам работы в первом квартале 2026 года

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО снизилась в 370 раз за год, до 57 млн рублей по итогам января — марта 2026 года. Соответствующие данные опубликованы в отчете компании.

Выручка российского металлургического предприятия снизилась на 19%, до 145,31 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 54%, до 17,94 млрд рублей, а объем инвестиций «Северстали» упал на 34%, до 28,8 млрд рублей.

В отчете также отмечается, что «Северсталь» сократила выпуск стали до 2,72 млн тонны (-4%), а объем производства чугуна — до 2,89 млн тонны (-1%).

Кроме того, компания решила не выплачивать дивиденды своим акционерам. Причина отказа — отрицательный свободный денежный поток по итогам первого квартала текущего года, который возник из-за слабого спроса на сталь в России.

ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, основные активы которой находятся в России. Существует на рынке с 1955 года — с начала работы Череповецкого металлургического комбината. Компания производит металлопрокат, трубы и метизную продукцию, добывает железные руды, занимается переработкой металлопроката, строительством зданий из металлоконструкций.

Никита Егоров