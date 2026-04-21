Почти 95 тыс. татарстанцев платят повышенный НДФЛ из-за высокого дохода

Основная часть задекларировала доходы в диапазоне от 2,4 млн до 5 млн рублей

В Татарстане почти 95 тыс. жителей заработали более 2,4 млн рублей за прошлый год — они платят повышенный налог. Такие данные на брифинге в кабмине республики озвучил глава УФНС Марат Сафиуллин.

В Татарстане доходы выше 2,4 млн рублей получили 94 635 человек. Основная часть — 76 934 гражданина — задекларировала доходы в диапазоне от 2,4 млн до 5 млн рублей с применением ставки налога 15%.

Доходы от 5 млн до 20 млн рублей указали 15 969 человек, для них установлена ставка 18%. Еще 1 146 жителей республики получили от 20 млн до 50 млн рублей, к ним применили ставку 20%. Свыше 50 млн рублей задекларировали 586 человек — для этой категории действует ставка 22%.

— Достаточно большое количество граждан, кто у нас хорошо зарабатывает, — добавил Сафиуллин.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане превысила 92 тыс. рублей. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, увеличилась до 109,2% к уровню аналогичного периода 2025 года.

