ЦБ установил курс доллара на уровне 76,05 на выходные
Официальный курс снизился на 0,03 рубля и будет действовать на выходные и понедельник
Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 20 апреля.
Курс доллара составил 76,05, снизившись на 0,03. Евро вырос до 89,63 рубля (+0,21), юань снизился до 11,15 (0,02).
Курсы, установленные регулятором, используются для расчетов по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.
