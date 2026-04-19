Египет планирует строительство нового мегаполиса стоимостью $27 миллиардов

Ожидается, что новый город создаст более 155 тысяч рабочих мест и будет привлекать десятки миллионов туристов ежегодно

Египетская компания Talaat Moustafa Group анонсировала проект строительства нового города рядом с Каиром. Проект получил название The Spine («Позвоночник») и предполагает возведение масштабного городского комплекса.

Общая площадь нового города составит 2 миллиона квадратных метров. В рамках проекта планируется возвести 165 высотных зданий различного назначения — жилых, деловых и коммерческих.

По словам главы компании Хишама Талаата Мустафы, точные сроки реализации проекта пока не определены. Ожидается, что новый город создаст более 155 тысяч рабочих мест и будет привлекать десятки миллионов туристов ежегодно.

Проект финансируется при поддержке стран Персидского залива. Это не первый крупный инвестиционный проект компании в регионе — ранее Talaat Moustafa Group участвовала в развитии курорта Рас-эль-Хекма, куда было вложено $35 миллиардов. Активное развитие инфраструктуры продолжается в стране уже десятилетие, включая строительство новой административной столицы к востоку от Каира.

Ранее Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с президентом Египта.

