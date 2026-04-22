Центробанк опроверг сообщения об изменении тарифов СБП

Регулятор заявил, что изменения тарифов на переводы через СБП носят редакционный характер и не касаются стоимости услуги

Банк России опроверг распространившуюся в СМИ информацию об изменении и повышении тарифов на переводы через Сервис быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года.

Ранее, 1 апреля, на сайте ЦБ было опубликовано решение совета директоров о тарифах на услуги Банка России за перевод денежных средств в СБП. В тексте релиза были перечислены тарифы и обозначен срок начала действия — 1 мая 2026 года.

В пресс-службе регулятора пояснили, что изменения в тарифах имеют исключительно редакционный характер и не касаются стоимости услуги. Все размеры тарифов остались без изменений.

Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц являются бесплатными. Об этом сообщает РБК.

Ариана Ранцева