Центробанк опроверг сообщения об изменении тарифов СБП
Регулятор заявил, что изменения тарифов на переводы через СБП носят редакционный характер и не касаются стоимости услуги
Банк России опроверг распространившуюся в СМИ информацию об изменении и повышении тарифов на переводы через Сервис быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года.
Ранее, 1 апреля, на сайте ЦБ было опубликовано решение совета директоров о тарифах на услуги Банка России за перевод денежных средств в СБП. В тексте релиза были перечислены тарифы и обозначен срок начала действия — 1 мая 2026 года.
В пресс-службе регулятора пояснили, что изменения в тарифах имеют исключительно редакционный характер и не касаются стоимости услуги. Все размеры тарифов остались без изменений.
Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц являются бесплатными. Об этом сообщает РБК.
