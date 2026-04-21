В Татарстане выросло число миллиардеров и миллионеров

В Татарстане зафиксировано 39 миллиардеров, что на два больше, чем годом ранее. Глава УФНС по региону Марат Сафиуллин отметил стабильный рост числа состоятельных граждан, подчеркнув увеличение общего уровня благосостояния населения.

Кроме того, заметно возросло количество налогоплательщиков с высокими доходами. Число миллионеров — с доходом от 100 миллионов до миллиарда — в регионе достигло 340 человек, что на 38 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Тех, кто задекларировал доход от 10 до 100 млн рублей, стало больше на 2%. Наибольший рост показала категория налогоплательщиков с доходом от 1 до 10 млн рублей: здесь рост составил почти четверть (23%). В республике таких налогоплательщиков 117,8 тыс. человек.

При этом в Татарстане почти 95 тыс. жителей заработали более 2,4 млн рублей за прошлый год — они платят повышенный налог.



Рената Валеева