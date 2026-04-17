«Ъ»: МВД России отключило возможность онлайн-проверки паспортов, которая необходима для получения кредита

В министерстве пока не объяснили причину такого решения

С 15 апреля российские банки не могут проверять подлинность паспортов клиентов через специальную систему, что создает проблемы при оформлении онлайн-кредитов. Об этом сообщает «Ъ».

По данным источников издания, доступ к системе проверки паспортов закрыли в МВД, при этом сами банки говорят, что у них есть все необходимые разрешения. Министерство цифрового развития подтвердило, что основная система работает нормально, но проблема связана с настройками доступа. Полиция пока не объяснила, почему отключила банки от системы.

Сейчас ситуация остается прежней. Банкиры считают, что короткий перерыв не критичен, но если проблема затянется, это сильно повлияет на работу банков. Важно знать: по закону банки должны проверять паспорта клиентов через систему, однако если человек приходит в банк лично, сотрудники могут проверить документы визуально.

Эксперты обращают внимание, что это не первый подобный инцидент. Аналогичная ситуация возникала в 2023 году при переходе с офлайн-проверки на онлайн-запросы через СМЭВ.

Дополнительную обеспокоенность у банковского сообщества вызывает информация о том, что в будущем запросы через СМЭВ на проверку паспортов станут платными, что может существенно снизить эффективность использования этой системы.

Наталья Жирнова