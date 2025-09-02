Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Пекине после совместного посещения парада

— Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане, — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, которые в среду вместе посетят парад в Пекине, могут провести двусторонние переговоры после торжественных мероприятий, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

— Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане, — сказал Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Это событие состоялось во время визита Путина в Китай, который проходит с 31 августа по 3 сентября.

Анастасия Фартыгина