Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Фицо в Пекине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Это событие состоялось во время визита Путина в Китай, который проходит с 31 августа по 3 сентября.

В рамках своего пребывания в Китае Путин участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проводит ряд двусторонних встреч. В этот день также прошли трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии, а затем Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

3 сентября в Пекине пройдет масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Путин будет присутствовать на церемонии в качестве главного гостя.

Накануне в ходе встреч в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали более 20 документов, направленных на развитие сотрудничества в различных областях.

Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и средства массовой информации.



