Татарстан вложит 11,7 млрд рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры

Республиканская программа охватит 100 объектов, где планируется замена 269 километров коммунальных сетей

Фото: Динар Фатыхов

В этом году Татарстан планирует обновить 136 объектов инженерной инфраструктуры, выделив на эти цели 11,7 млрд рублей. Из этой суммы 8,5 млрд будет направлено в рамках республиканской программы, инициированной главой республики Рустамом Миннихановым, сообщил Дамир Шайдуллин, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделено 3,16 млрд рублей, из которых 1,66 млрд поступили из федерального бюджета. Эти средства помогут обновить 36 объектов в шести муниципалитетах и заменить 99 километров инженерных сетей.

Республиканская программа охватит 100 объектов, где планируется замена 269 километров коммунальных сетей. На данный момент работы, запланированные на 2025 год, выполнены на 75%. Строительно-монтажные работы завершены на 57 объектах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Целевой показатель, которого мы должны достичь до 2030 года по замене инженерных сетей в процентном соотношении, — менять ежегодно 2,5% от общего количества сетей, — отметил Шайдуллин.

В августе Татарстану был одобрен казначейский инфраструктурный кредит на 3,47 млрд рублей для модернизации системы ЖКХ. Эти средства будут использованы для развития территории площадью 759 гектаров в Кировском районе Казани и строительства более 19 километров магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, что улучшит качество водоотведения для более чем 142 тыс. человек.

Анастасия Фартыгина