Прокуратуре РТ не удалось вернуть под домашний арест экс-главврача Нижнекамской райбольницы

Верховный суд Татарстана утвердил меру пресечения в виде запрета определенных действий, при котором обвиняемому разрешено работать

Фото: Ирина Плотникова

Законным и обоснованным признали сегодня решение казанского суда о более мягкой мере пресечения для бывшего главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Доводы представления прокуратуры о необходимости вернуть его под домашний арест Верховный суд Татарстана отклонил, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Оспариваемое решение Советский райсуд Казани вынес 6 августа, когда отказался продлевать фигуранту «домашку» и ограничился запретом определенных действий.

Как выяснилось сегодня на заседании, в последний раз Валеева допрашивали по истории срыва плановых операций сердечникам еще 7 апреля 2025 года — в день задержания. Никаких дополнительных допросов следователь не проводил, — поделился, отвечая на вопрос суда, сам обвиняемый в превышении полномочий.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании представитель надзорного ведомства Андрей Андронов делился предположениями, что обвиняемый может скрыться от суда и следствия, а еще оказать давление на свидетелей.

«Я не намереваюсь скрываться от следствия, — уверял сам Руслан Валеев, просивший сохранить новую меру пресечения. — Прекрасно понимаю — есть ограничения, нарушать их не собираюсь. Имею на иждивении трех несовершеннолетних детей... Хотелось бы работать, чтобы семью содержать».

По данным «Реального времени», среди установленных экс-главврачу запретов нет занятия трудовой деятельностью — он может работать по медицинскому профилю, но не в Нижнекамской ЦРБ, так как контактировать со свидетелями ему запрещено. Успел ли обвиняемый в превышении должностных полномочий устроиться в одну из частных клиник Казани, как собирался, на заседании не оглашалось. В Нижнекамске с июня работает новый главврач.

В свою очередь адвокат главврача Игорь Гатауллин назвал решение первой инстанции законным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы считаем — подозрения в причастности Валеева к совершению тяжкого деяния не обоснованы. Первоначально ему предъявляли, что по его вине [в больницу] не были поставлены медицинские изделия в полном объеме и пострадали больные, — напомнил защитник, добавив, что в основу дела легли показания заведующего отделением рентгенохирургии Алексея Крохалева. — Однако мы представили на заседании заключение Росздравнадзора, сотрудниками которого было установлено иное».

Со ссылкой на указанный документ адвокат Гатауллин сообщил, что для выполнения плановых операций в Нижнекамской ЦРБ в 2024 году было заключено 22 бюджетных контракта на сумму свыше 30 млн рублей. «Установлено — поставлено 1159 коронарных стентов, а израсходовано 1109», — подчеркнул защитник.

Напомним, Валеев оказался под следствием в апреле текущего года. В СК и экономической полиции считают: в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана главврач Нижнекамской больницы незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после получения победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024 года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Частично вину Валеев признал еще после задержания. В июне при продлении домашнего ареста в суде засветили его показания о том, что вмешательство в интересах компании «Поликомплекс» шло с Минздрава Татарстана. Прозвучала и фамилия министра, который на следующий день после этого заседания был отправлен в отставку.

Отметим, что забивший тревогу врач-хирург с 20-летним стажем Крохалев в своих обращениях указывал — проблема поставок не в количестве изделий от поставщика, а в том, что конкретная организация сначала вмешивается в составление техзадания, включая для отсечения конкурентов с торгов не востребованные врачами позиции, а после выигрыша тендера требует забирать те медицинские изделия которые есть, а не те, что нужны для конкретной операции. При таком подходе на складах действительно могут оставаться «излишки», а больные — страдать от непроведения назначенных операций.

Прокомментировать эти доводы защита пообещала позже.

Избранный запрет определенных действий в отношении Валеева будет действовать минимум до 7 октября.