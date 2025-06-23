Сергея Мерясева назначили главврачом Нижнекамской больницы
Сергей Мерясев назначен главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы с сегодняшнего дня. Он займет эту должность временно, пока отсутствует Руслан Валеев, за которым сохраняется место работы, сообщили в пресс-службе Минздрава.
У Сергея Мерясева почти 30 лет опыта в медицине. Он начал свою карьеру в 1996 году в качестве терапевта в центральной районной больнице. За годы работы он успел занять должности заведующего отделением и замглавврача. В 2020 году он возглавил Управление здравоохранения Нижнекамска.
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