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Сергея Мерясева назначили главврачом Нижнекамской больницы

10:22, 23.06.2025
Сергея Мерясева назначили главврачом Нижнекамской больницы
Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Сергей Мерясев назначен главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы с сегодняшнего дня. Он займет эту должность временно, пока отсутствует Руслан Валеев, за которым сохраняется место работы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

У Сергея Мерясева почти 30 лет опыта в медицине. Он начал свою карьеру в 1996 году в качестве терапевта в центральной районной больнице. За годы работы он успел занять должности заведующего отделением и замглавврача. В 2020 году он возглавил Управление здравоохранения Нижнекамска.

В Татарстане сегодня произошел ряд кадровых назначений:

  • Александр Мигаль назначен директором департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ»;
  • в Альметьевске Аделя Вахитова назначили новым директором департамента развития.
Анастасия Фартыгина

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