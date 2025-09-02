Новости спорта

Кудерметова вышла в четвертьфинал US Open в парном разряде

08:35, 02.09.2025

В четвертьфинале российско-бельгийский дуэт встретится с еще одним российским тандемом — Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер

Фото: скриншот из видео «Highlights: Kudermetova battles back from the brink» с канала «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде.

В третьем круге, посеянные под четвертым номером, Кудерметова и Мертенс одержали победу над украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой-Габриэлой Рузе со счетом 6:4, 6:1, проведя на корте 1 час 19 минут.

В четвертьфинале российско-бельгийский дуэт встретится с еще одним российским тандемом — Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

