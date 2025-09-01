Нижнекамские аграрии обмолотили 83% площадей, урожайность составила 40 ц/га

Местными предприятиями было отгружено промышленной продукции более чем на 427 млрд рублей

Фото: Алексей Вангаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск с рабочей поездкой, в ходе которой провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом района.

В ходе встречи были подведены итоги социально-экономического развития района за первое полугодие 2025 года. Отмечено, что местными предприятиями было отгружено промышленной продукции более чем на 427 млрд рублей, что позволило Нижнекамскому району занять 3-е место в республике по этому показателю.

В сфере АПК в 2024 году район занял 18-е место в республиканском рейтинге эффективности по производственно-экономическим показателям. Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятиям составляет 10,9 тыс. голов, в том числе 5 тыс. коров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов также ознакомился с ходом уборочной кампании. На данный момент обмолочено 83% площадей, урожайность зерновых составляет 40 ц/га. Аграрии собрали 64 тыс. тонн зерна.



Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил жителей Нижнекамска и местные предприятия за оказание гуманитарной помощи и отправку необходимых грузов в зону проведения СВО, подчеркнув важность поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее Минниханов в рамках рабочей поездки в Нижнекамск посетил благоустроенный двор по проспекту Шинников, 47. Этот двор стал победителем топ-200 в онлайн-голосовании жителей по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2024 году.



Рената Валеева