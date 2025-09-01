Альпинист Киселев: шансы на спасение Наговициной на пике Победы были призрачными

На этой высоте в течение трех недель выжить очень маловероятно

Фото: Людмила Губаева

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с RT оценил шансы на спасение альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы, как крайне низкие.

— Я считаю, что могли спасти. Тут вопрос, когда завершились спасательные работы. Здесь спасти ее было очень маловероятно — равносильно чуду. Она вряд ли была к этому времени жива. На этой высоте в течение трех недель выжить очень-очень маловероятно, — пояснил Киселев.

По мнению эксперта, ключевым фактором, повлиявшим на исход событий, стала жесткая посадка вертолета спасателей, в результате которой они получили травмы и не смогли сразу приступить к операции.

— То есть если бы вертолет долетел, погода была бы идеальная... «Если бы черт не плюнул в суп», как говорят итальянцы. Но случилось, что человек в конце сезона сломал ногу. Спасатели могут сделать то, что могут. Обстоятельства бывают сильнее нас, — отметил Киселев, подчеркнув, что даже при идеальном стечении обстоятельств выживание на такой высоте в течение трех недель крайне маловероятно.

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться, в частности, из-за погодных условий.

Рената Валеева