МЧС: спасательная операция в горах Киргизии осложнена нулевой видимостью

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицина все еще находится на высоте более 7 тыс. метров, на вершине

Фото: Людмила Губаева

Операция по спасению альпинистов, в том числе гражданки РФ Натальи Наговициной, в районе горных пиков Хан-Тенгри и Победы на Тянь-Шане в Киргизии, осложнена крайне неблагоприятными погодными условиями. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

— В настоящее время в этом районе наблюдается нулевая видимость, — заявила представитель министерства, подчеркнув, что это значительно затрудняет эвакуацию.

В МЧС отметили, что в операции задействованы силы и средства киргизского Минобороны, а также спасатели из туристической компании «Ак-Сай тревел», специализирующейся на альпинизме.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицина все еще находится на высоте более 7 тыс. метров, на вершине. К ней направлена группа спасателей. По информации Telegram-каналов, 47-летняя Наговицина сломала ногу во время спуска с вершины.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на сложные условия, спасательные работы продолжаются. 19 августа вертолетами Министерства обороны Киргизии из базовых высокогорных лагерей были эвакуированы 62 человека, включая альпинистов, спасателей и туристов, а также вывезены 30 человек, среди которых граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Киргизии. Также было эвакуировано тело погибшего 16 августа россиянина Алексея Ермакова.

В Минобороны планируют в ближайшее время направить пострадавших альпинистов на лечение в Бишкек.

Рената Валеева