Индия заблокировала членство Азербайджана в ШОС из-за связей с Пакистаном

15:39, 01.09.2025

Китай выразил поддержку членству Азербайджана

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает AnewZ со ссылкой на источники. Решение объясняется тесными отношениями Баку и Исламабада, что, по мнению индийской стороны, противоречит принципам «Шанхайского духа», призванного ограничить влияние двусторонних споров на многосторонние форматы.

В то же время, как сообщает издание, Китай выразил поддержку членству Азербайджана в ШОС, демонстрируя разногласия внутри организации по данному вопросу.

Ситуация обострилась после публичной поддержки президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Пакистана в контексте его противостояния с Индией. Издание Minval цитирует заявление Алиева о том, что братские отношения с Исламабадом «стоят превыше всего».

— Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, однако это не имеет для нас никакого значения, — передает слова Алиева азербайджанское издание.

Глава государства подчеркнул, что стратегическое партнерство с Пакистаном остается неизменным приоритетом внешней политики Баку.

Ранее Китай предложил странам ШОС принять участие в строительстве международной лунной станции.

Рената Валеева

