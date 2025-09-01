Индия заблокировала членство Азербайджана в ШОС из-за связей с Пакистаном

Китай выразил поддержку членству Азербайджана

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает AnewZ со ссылкой на источники. Решение объясняется тесными отношениями Баку и Исламабада, что, по мнению индийской стороны, противоречит принципам «Шанхайского духа», призванного ограничить влияние двусторонних споров на многосторонние форматы.

В то же время, как сообщает издание, Китай выразил поддержку членству Азербайджана в ШОС, демонстрируя разногласия внутри организации по данному вопросу.

Ситуация обострилась после публичной поддержки президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Пакистана в контексте его противостояния с Индией. Издание Minval цитирует заявление Алиева о том, что братские отношения с Исламабадом «стоят превыше всего».

— Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, однако это не имеет для нас никакого значения, — передает слова Алиева азербайджанское издание.

Глава государства подчеркнул, что стратегическое партнерство с Пакистаном остается неизменным приоритетом внешней политики Баку.

Ранее Китай предложил странам ШОС принять участие в строительстве международной лунной станции.



Рената Валеева