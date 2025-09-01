Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Китай пригласил страны ШОС к участию в строительстве международной лунной станции

11:51, 01.09.2025

Си Цзиньпин подчеркнул важность использования спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» всеми участниками проекта

Китай пригласил страны ШОС к участию в строительстве международной лунной станции
Фото: Рената Валеева

Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в строительстве международной лунной станции. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс», пишет РИА «Новости».

— Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научно-исследовательской лунной станции, — сказал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул важность использования спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» всеми участниками проекта.

Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьПромышленность

Новости партнеров

Читайте также