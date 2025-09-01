Китай пригласил страны ШОС к участию в строительстве международной лунной станции
Си Цзиньпин подчеркнул важность использования спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» всеми участниками проекта
Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в строительстве международной лунной станции. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс», пишет РИА «Новости».
— Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научно-исследовательской лунной станции, — сказал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул важность использования спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» всеми участниками проекта.
Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций.
