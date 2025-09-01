В Гидрометцентре предупредили о похолодании к концу недели

Местами пройдет дождь

Фото: Артем Дергунов

Татарстан ожидает существенное изменение погодных условий в ближайшие дни. Согласно информации, предоставленной Гидрометцентром Татарстана, после теплого воскресенья и первой половины дня понедельника в регион придет северо-западный циклон.

— В воскресенье Татарстан оказался в теплом секторе северо-западного циклона в очень теплой воздушной массе — температуры днем повысились до +27—30°, небольшой дождь прошел лишь на крайнем востоке РТ. Сегодня днем синоптическая ситуация и характер погоды в республике сохраняются — в полдень воздух на преобладающей территории прогрелся до 22—29°, и пока без осадков, — сообщают в Гидрометцентре.

Однако уже сегодня вечером и в предстоящие сутки, 2 сентября, ожидаются кратковременные дожди и грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха ночью составит до 14 градусов, днем — от 22 до 27.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среду и четверг, 3 и 4 сентября, с отходом циклона дальше на восток, Татарстан окажется в его тыловой части с северными воздушными потоками. Временами будут отмечаться дожди и грозы с сильным ветром, температуры постепенно понизятся. Ночью ожидается от 10 до 16, днем в среду от 19 до 24, в четверг всего от 16 до 21.

Согласно предварительному прогнозу, 5 и 6 сентября под влиянием тыловой части циклона сохранится холодная погода с ночными температурами до 8 градусов, днем также не выше 21, местами с небольшим дождем.



Рената Валеева