В Татарстане ожидаются сильные грозы с градом и шквалистым ветром
МЧС предупредило жителей республики и Казани о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях
МЧС Татарстана предупредило жителей республики и Казани о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях.
Согласно прогнозам синоптиков, вечером 1 сентября, ночью и днем 2 сентября 2025 года на территории Татарстана и в столице ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и местами градом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».