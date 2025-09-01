Новости общества

В Татарстане ожидаются сильные грозы с градом и шквалистым ветром

15:05, 01.09.2025

МЧС предупредило жителей республики и Казани о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях

Фото: Артем Дергунов

МЧС Татарстана предупредило жителей республики и Казани о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях.

Согласно прогнозам синоптиков, вечером 1 сентября, ночью и днем 2 сентября 2025 года на территории Татарстана и в столице ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и местами градом.

Рената Валеева

