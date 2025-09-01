В Казани зафиксировали наименьшее число утонувших за шесть лет

Погибли в купальный сезон четыре человека, были спасены — 29

Фото: Динар Фатыхов

Все трагедии на воде произошли в местах, не организованных для купания

За это лето на казанских пляжах спасли 29 человек, в том числе семь детей. Погибли на воде четыре человека, среди них один ребенок — все они отдыхали в местах, не организованных для купания. Всего в течение сезона зарегистрировали 24 происшествия на воде, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

По его словам, два человека погибли, будучи в состоянии алкогольного опьянения, один — из-за плохого состояния здоровья. Трагедия с ребенком произошла из-за недосмотра взрослых. В прошлом купальном сезоне в Казани утонули девять человек.

скриншот трансляции аппаратного совещания

— Количество утонувших, по сравнению с прошлым годом, сократилось более чем в два раза и является наименьшим за последние шесть лет, — добавил Чанкин.



Уменьшение числа погибших он связывает с постоянной профилактической работой и помощью спасателей. В свою очередь, число спасенных достигло максимума с 2020 года, следует из презентации, продемонстрированной на совещании. Для сравнения, в 2024-м на казанских пляжах удалось предотвратить 13 трагедий, в 2023-м — девять.

— Прошу передать мою благодарность личному составу и спасателям за их работу. 29 жизней спасено, в том числе семеро детей, которые сегодня отправились учиться в школу и продолжают жить. Спасатели уже могут гордиться собой всю оставшуюся жизнь, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.



Самые частые нарушения — мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие алкоголя

Этим летом Управление МВД России по Казани в ходе рейдов пресекло 23 случая нарушения общественного порядка на пляжах. Виновных привлекли к административной ответственности. Основными нарушениями стали мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции, рассказал Сергей Чанкин.

В этом купальном сезоне в Казани были определены пять муниципальных пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», озеро «Большое Лебяжье», озеро «Комсомольское». В городе действовало столько же организованных мест отдыха — «Озеро Изумрудное», озеро «Малое Лебяжье», «Парк Победы», «Большое Голубое озеро», «Куземетьево».

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

На всех этих локациях с 1 июня по 31 августа ежедневно дежурили 11 спасательных постов. В необорудованных и опасных для купания местах за летний сезон было выставлено 24 запрещающих аншлага.

Напомним, в июле в МЧС России заявили, что в целом по стране с начала купального сезона количество утонувших сократилось на 40%. Такой результат был достигнут благодаря активной профилактической работе.

— Однако проблема остается острой: большинство происшествий происходит в не оборудованных для купания местах, а дети часто оказываются без присмотра взрослых, — заявили в ведомстве.



Галия Гарифуллина