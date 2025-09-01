За лето на казанских пляжах спасли 29 человек

Погибли на воде четыре человека, в том числе один ребенок

Фото: Динар Фатыхов

За это лето на казанских пляжах спасли 29 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

По его словам, погибли на воде четыре человека, в том числе один ребенок. Все происшествия произошли в местах, не организованных для купания. Два человека погибли, будучи в состоянии алкогольного опьянения, один — из-за плохого состояния здоровья. Ребенок погиб из-за отсутствия контроля со стороны родителей.

За аналогичный период прошлого года утонули девять человек, добавил Чанкин. Уменьшение числа погибших он связывает с профилактической работой и помощью спасателей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Управлением МВД России по Казани летом было пресечено 23 нарушения общественного порядка. Виновных привлекли к административной ответственности. Основными нарушениями стали мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции, сказал спикер.

В этом купальном сезоне в Казани были определены пять муниципальных пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», озеро «Большое Лебяжье», озеро «Комсомольское». В городе действовало столько же организованных мест отдыха — «Озеро Изумрудное», озеро «Малое Лебяжье», «Парк Победы», «Большое Голубое озеро», «Куземетьево». На всех этих локациях с 1 июня по 30 августа ежедневно дежурили 11 спасательных постов.



Галия Гарифуллина