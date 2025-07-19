С начала купального сезона в России число утонувших снизилось на 40% в сравнении с прошлым годом

Однако проблема остается острой: большинство происшествий случается в не оборудованных для купания местах

Фото: Динар Фатыхов

В этом году с начала купального сезона количество утонувших в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Такой результат был достигнут благодаря активной профилактической работе, сообщает пресс-служба МЧС страны.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам за этот период спасли 310 человек, в том числе 76 детей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Однако проблема остается острой: большинство происшествий происходит в не оборудованных для купания местах, а дети часто оказываются без присмотра взрослых, — заявили в ведомстве.

Россиянам напомнили, что отдых может быть безопасным только на оборудованных пляжах, где дежурят профессиональные спасатели. В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра и полностью исключить употребление алкоголя у воды. В экстренных случаях необходимо обратиться за помощью по номерам 101 или 112.

Напомним, за последний месяц в Татарстане зафиксирован значительный рост несчастных случаев на воде с участием детей. С 9 по 15 июня произошло 12 происшествий, в которых погибли трое детей. Всего с начала года и до конца мая было зарегистрировано 27 аналогичных случаев, унесших жизни 19 человек.

Гарифуллина Галия