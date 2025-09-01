В Казани отменили шесть рейсов из-за утренней атаки БПЛА

Из них три рейса были отменены на прилет и три — на вылет

Фото: Максим Платонов

В Казани в аэропорту отменили шесть рейсов после введения плана «Ковер» из-за утренней атаки украинских беспилотников. Из них три рейса были отменены на прилет и три — на вылет. Также задержан один рейс из Казани в Минеральные Воды.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет отменены рейсы в Москву, запланированные на 11:30, а на прилет — на 8:05. Также отменены рейсы из Душанбе на 14:00 и обратно на 15:30. Задержан рейс в Минеральные Воды, который вместо запланированного времени 17:30 вылетит в 19:45. В основном задержки составляют не более двух часов.

Кроме того, в нижнекамском аэропорту Бегишево зафиксировали изменения: рейс в Москву на 16:15 задерживается, а рейс на 4:45 отменен.

Напомним, что над Татарстаном сбили три украинских беспилотника.

Анастасия Фартыгина