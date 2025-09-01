В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность» — МЧС

Ограничения на территории республики действуют с 03:09 утра

На территории республики с 03:09 действует режим беспилотной опасности. В 03:24 МЧС сообщило о введении плана «Ковер» в казанском аэропорту. Росавиация сообщила, что его работа временно прекращена.

Спустя полчаса в 03:54 — ведомство сообщило об угрозе атаки БПЛА в Елабуге и Нижнекамске.

В 04:00 в аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер», также введены ограничения,





Дмитрий Зайцев