Над Татарстаном сбили три БПЛА

Над Татарстаном сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 БПЛА: 16 над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, 7 — над акваторией Азовского моря, 4 — над территорией Саратовской области, по 3 — над территорией Самарской и Оренбургской области, 2 — над территорией Краснодарского края.

Напомним, ночью закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. В 03:54 МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА в Елабуге и Нижнекамске.