В России подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор подчеркнул, что все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены

Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго завозного случая лихорадки чикунгунья в России. В ходе эпидемиологического расследования после первого случая были обнаружены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они являются членами одной семьи, которая отдыхала на Шри-Ланке.

Результаты обследования с использованием ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора подтвердили наличие вируса чикунгунья у одного из пациентов. Биоматериал отправлен в ГНЦ «Вектор» для окончательного подтверждения диагноза. Также проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

Роспотребнадзор подчеркнул, что все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены. Ранее сообщалось о риске завоза лихорадки чикунгунья в Россию, однако риск распространения инфекции в стране отсутствует. Лихорадка не передается от человека к человеку, а только через укусы насекомых. На данный момент количество комаров, которые могут переносить вирус, в России не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в стране выявили первый случай лихорадки.

Дмитрий Зайцев