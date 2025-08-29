В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле

Фото: Людмила Губаева

В этом году в России выявили первый случай завоза лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор предупреждал о рисках и был готов к такой ситуации, сообщается на сайте ведомства.

Заболевший мужчина прилетел в Москву с Шри-Ланки, где провел 10 дней. На следующий день после прибытия он обратился за медицинской помощью и попал в больницу с подозрением на лихорадку денге. Но ПЦР-тест в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора показал, что у него вирус чикунгунья. Материал отправили в ГНЦ «Вектор» для подтверждения диагноза.

Сейчас пациент в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

Роспотребнадзор провел все нужные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции. Вирус не передается от человека к человеку, только через укусы насекомых. В России сейчас нет опасности из-за комаров-переносчиков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На границе продолжает работать система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой.

Ситуация под контролем Роспотребнадзора.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти же комары являются переносчиками других вирусных лихорадок, таких как желтая лихорадка и денге.

Эндемичными районами для лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и острова Индийского океана, где ежегодно фиксируются сезонные вспышки, а также Мексика и Гватемала.

Елизавета Пуншева