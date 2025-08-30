Рустам Минниханов открыл в Казани памятники Павлову и Тихомирову

Также татарстанский лидер прогулялся по обновленному бульвару на ул. Серова и принял участие в празднике двора на ул. Дементьева

В День города и республики раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани ряд социальных объектов. На церемониях также присутствовал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Так, Минниханов принял участие в открытии барельефа генерального директора АО «КМПО» Александра Павлова и памятной стелы, посвященной истории завода.

— КМПО везло с сильными руководителями. Особую роль в жизни предприятия сыграл Александр Филиппович Павлов, который прошел на КМПО путь от рабочего до директора и сумел вдохнуть в завод новую жизнь. При нем велась автоматизация и техническое перевооружение производства, создавались новые цеха и заводы в Зеленодольске и Буинске, строилось жилье, детские сады, больницы и дворцы культуры, — отметил раис республики.

Также татарстанский лидер присутствовал на церемонии открытия сквера и бюста руководителя Казанского Гипронииавиапрома Бориса Тихомирова.

— Он (Тихомиров, — прим. ред.) возглавил его в 1988 году, в самый сложный период, и сумел не только сохранить институт и его уникальный коллектив — именно с Борисом Ивановичем Гипронииавиапром стал известной на всю страну проектной организацией оборонно-промышленного комплекса, — заявил Минниханов.

Раис подчеркнул, как велик вклад Тихомирова в развитие института. Накопленные при нем опыт и знания имели большое значение при создании современной проектно-строительной отрасли Татарстана, напомнил Минниханов.

Также сегодня татарстанский лидер прогулялся по обновленному бульвару на ул. Серова, осмотрел обновленное здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани и принял участие в празднике двора на ул. Дементьева, благоустроенного в рамках республиканской программы «Наш двор».



Галия Гарифуллина