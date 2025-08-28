В Иннополисе установят памятник Николе Тесле

В Университет Иннополис привезли памятник Николе Тесле, известному сербскому инженеру и изобретателю переменного тока. Официальное открытие стелы запланировано на октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Скульптура, выполненная из бронзы, изображает Теслу в «парящем» состоянии. Ее автор — сербский и российский скульптор Драган Раденович. Высота памятника составляет 3 метра, а если бы Тесла встал, его рост достиг бы 5 метров. Вес скульптуры — около 500 килограммов.

Идея установки памятника обсуждалась с лета прошлого года. Раденович — известный современный скульптор, лауреат множества премий и бывший государственный деятель. Среди его работ — памятник Виталию Чуркину и бюст Стива Джобса в штаб-квартире Apple.

Анастасия Фартыгина