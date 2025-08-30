В Казани в честь Дня республики брак заключили одновременно 45 пар
Торжество прошло в новом здании театра им. Камала
В Казани в честь Дня города и республики прошла одновременная регистрация брака 45 пар из всех районов и городских округов Татарстана. Торжество состоялось в новом здании театра им. Камала.
Мероприятие прошло второй раз в истории ЗАГСов республики. Из 45 пар, которые поженились 30 августа прошлого года, 10 уже стали родителями.
В целом число регистрируемых браков в Татарстане растет. С января по июль этого года в регионе было создано порядка 12,8 тыс. семей — на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, недавно в Госдуме предложили ввести собеседования для пресечения браков, используемых для получения ВНЖ. По мнению депутатов, эффективной мерой также может стать посещение места проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».