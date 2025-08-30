В Казани в честь Дня республики брак заключили одновременно 45 пар

Торжество прошло в новом здании театра им. Камала

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в честь Дня города и республики прошла одновременная регистрация брака 45 пар из всех районов и городских округов Татарстана. Торжество состоялось в новом здании театра им. Камала.

Мероприятие прошло второй раз в истории ЗАГСов республики. Из 45 пар, которые поженились 30 августа прошлого года, 10 уже стали родителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом число регистрируемых браков в Татарстане растет. С января по июль этого года в регионе было создано порядка 12,8 тыс. семей — на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, недавно в Госдуме предложили ввести собеседования для пресечения браков, используемых для получения ВНЖ. По мнению депутатов, эффективной мерой также может стать посещение места проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства.



Галия Гарифуллина